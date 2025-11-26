Nace el pasaporte digital del juguete: así controlará la UE los productos importados

El Pleno del Parlamento Europeo dio este martes su aprobación definitiva a la reforma destinada a reforzar el control sobre los juguetes importados y adquiridos por internet, una actualización de la normativa de seguridad que también amplía la lista de sustancias químicas prohibidas en su fabricación.

Luz verde tras el acuerdo entre Consejo y Eurocámara

El texto llega a la línea de meta legislativa después de que los negociadores del Consejo de la UE y la Eurocámara alcanzaran un acuerdo el pasado abril, posteriormente respaldado por los Veintisiete. Con el visto bueno otorgado ahora por los eurodiputados reunidos en Estrasburgo (Francia), la nueva norma entrará en vigor tras su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE).

Veto a disruptores endocrinos y químicos nocivos

La reforma, impulsada por la Comisión Europea, amplía las restricciones ya existentes sobre sustancias cancerígenas o mutágenas para incluir también la prohibición de disruptores endocrinos y otros compuestos perjudiciales para el sistema respiratorio o determinados órganos. Entre ellos figuran los PFAS (sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas) y las categorías más dañinas de bisfenol.

El acuerdo incorporado al reglamento limita además el uso de conservantes y prohíbe los alérgenos aromáticos en juguetes destinados a menores de tres años o en aquellos diseñados para ser introducidos en la boca.

Un pasaporte digital para garantizar la seguridad

Uno de los cambios más relevantes es la creación de un pasaporte digital del juguete, un sistema que permitirá comprobar que los productos que entren en la UE cumplen la normativa comunitaria. Los fabricantes extracomunitarios deberán registrar un documento digital para cada juguete que quieran comercializar en el mercado europeo.

Gracias a este mecanismo, las autoridades podrán rastrear los productos en las fronteras exteriores e identificar qué envíos requieren controles aduaneros más exhaustivos.

Más capacidad de reacción ante productos peligrosos

Aunque los inspectores nacionales seguirán siendo responsables de supervisar los juguetes dentro de cada Estado miembro, la reforma dota a la Comisión Europea de la capacidad de exigir la retirada del mercado de productos considerados “problemáticos” o que supongan riesgos no contemplados previamente por el reglamento.

Plazo de adaptación para la industria

La normativa entrará en vigor 20 días después de su publicación en el DOUE, y a partir de ese momento los fabricantes dispondrán de cuatro años y medio para adaptarse plenamente a las nuevas exigencias de seguridad.