Nace la plataforma 'Enac' para combatir la soledad no deseada, considerada la "epidemia del siglo XXI"

La Junta de Castilla y León intensifica su lucha contra la soledad no deseada, un fenómeno que afecta al 26,3% de los mayores de 65 años en la Comunidad, dos tercios de los cuales son mujeres. En el marco de la jornada sociosanitaria ‘Miradas de la soledad’, la vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, anunció el próximo lanzamiento de la plataforma informática 'Enac'.

'Enac' integrará en tiempo real todas las ayudas, recursos y actividades de envejecimiento activo de administraciones y entidades del Tercer Sector, sirviendo como un punto de apoyo centralizado para los ciudadanos que viven en soledad o aislamiento social.

La iniciativa refuerza el ‘Plan de acción contra la soledad no deseada y el aislamiento social 2022-2025’, al que la Junta destina 100 millones de euros. Este plan aborda una problemática que tiene graves consecuencias para la salud mental y cardiovascular, y que se extiende en una población envejecida y dispersa (el 47,3% vive en el medio rural).

Blanco destacó que, a punto de concluir su vigencia, el Plan ha logrado integrar la atención a la soledad como una necesidad con entidad propia dentro del Sistema de Servicios Sociales autonómico, garantizando el derecho a acceder a recursos aunque no se sea usuario previo del sistema.

La implementación del Plan ha arrojado resultados positivos gracias a la coordinación con las entidades del Tercer Sector a través de la 'Red Amiga', que ya suma 81 organizaciones. Además, el Teléfono ‘Cerca de ti’ (900 264 812), activo desde diciembre de 2023, ha atendido 1.324 llamadas, de las cuales 656 trataron específicamente sobre soledad no deseada.

La Junta también ha impulsado 80 'Espacios de encuentro' para el desarrollo de actividades grupales en los centros de día y ha llevado a cabo un proceso formativo, capacitando a 425 profesionales en la atención específica a la soledad no deseada. Se mantienen recursos como los podcast del ‘Club de los 60’ y la iniciativa gratuita ‘Cerca de ti Navidad’, que ofrece cenas y actividades en residencias a quienes pasen las fiestas solos.