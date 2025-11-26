La Navidad ya luce en Salamanca en el ‘Mágico jardín del Huerto de Calixto y Melibea’

Pocos días para que la Navidad toque las puertas de cada uno de los salmantinos. Como otros años, algunos puntos de Salamanca ya lucen los decorados navideños y, como no, las esperadas luces que tanto gustan a grandes y pequeños, sumergiéndonos en una experiencia lumínica y transportándonos a la más tierna infancia.

Desde este jueves, 26 de noviembre, “El jardín mágico del Huerto de Calixto y Melibea” ya ha preparado esta ruta tan esperada que promete sorprender a aquellos visitantes que se acerquen hasta el lugar para disfrutar la Navidad salmantina y cada uno de sus encantos.

Con proyectores de luz, láseres, arcos luminosos, redes de luces y todo tipo de herramientas audiovisuales, se ha hecho del famoso lugar conocido por La Celestina de un paraje único para ir con familiares, amigos o incluso solo, reconfigurando así todo un espacio al son de la música y las luces.

Según han explicado en la presentación desde el Ayuntamiento de Salamanca. La tecnología se ha puesto al servicio del ciudadano para así crear diferentes secuencias transmitiendo, a los espectadores la alegría y la belleza de la Navidad, las queridas y esperadas fechas por muchos. Además, no será únicamente el interior del huerto lo que porte la iluminación, sino que la muralla que rodea el huerto también se llenará de luz para enfatizar cada uno de los rincones de la misma y disfrutar de una de las estampas más bonitas de la capital del Tormes.

Este espacio permanecerá abierto hasta el 5 de enero, de 18:30 a 22:00 horas, excepto los días 24 y 31 de diciembre que abrirá de 18:30 a 20:30 horas. La entrada es gratuita y el acceso se realizará por la calle Gibraltar, el Patio Chico y la calle Arcediano.