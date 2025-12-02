La Navidad en Salamanca también es para los mayores de 60 años: estas son las actividad que necesitan inscripción previa

El pasado jueves 27 de noviembre la capital salmantina inauguró la época navideña con el encendido de toda la iluminación. Desde entonces y hasta el día 24 de diciembre, Nochebuena, es todo una carrera contra reloj con un sinfín de actividades para todos los públicos, y donde, por supuesto, el Ayuntamiento de Salamanca no ha querido olvidarse de las personas mayores de 60 años. El ocio de la Navidad también es para ellos.

Con el fin de que personas de estas edades se sientan integradas hay una programación diseñada exclusivamente para ellos, que, además, requieren de inscripción previa en algunos casos. Este jueves y viernes, 4 y 5 de diciembre, se abre el plazo para participar en las visitas guiadas al Teatro Liceo o a talleres de cocina. Igualmente hay otras actividades con entrada libre al tradicional baile para mayores que se celebrará en el Multiusos Sánchez Paraíso, a la conferencia ‘Aspectos psicosociales de la conducción vial’, así como al cine fórum de Navidad o una sesión de cuentacuentos con historias teatralizadas de Navidad.

Las únicas actividades que necesitan inscripción son los talleres de cocina y las visitas guiadas al Teatro Liceo. Todos los interesados podrán formalizar la correspondiente solicitud en las fechas descritas en el Centro Municipal de Mayores en el que deseen realizar la actividad, en horario de 10:00 a 12:30 horas y/o de 16:30 a 18:30 horas. La asignación de las plazas será por riguroso orden de inscripción.