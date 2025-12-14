Negocian una nueva subida salarial a los empleados de agencias de viajes tras una facturación positiva en 2025

Este lunes arrancan de nuevo las negociaciones por un nuevo convenio que garantice la subida salarial en 2026 de los trabajadores en las agencias de viajes. Todo esto a raíz del incremento en la facturación anual, con una tendencia positiva para el próximo año.

Esta nueva subida se sumaría al tres por ciento pactado el pasado mes junio, y en donde se habló que en el caso de que se mantuviera al alza la facturación, se estudiaría un nuevo incremento en la nómina a final de mes.

Cabe destacar que el propio José Luis Estévez director del área de turismo de Valorian en declaraciones a Europapress ha expuesto que “este encuentro será de tante y abarca una simple enumeración de los puntos que se quieren llevar a la negociación del convenio”.

Más tarde, el 15 de enero, se desarrollarán los puntos y temas a tratar y será cuando se negocie a ciencia cierta el futuro del sector. El pasado jueves, el presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes, Carlos Garrido, avanzó que el objetivo de la reunión es crear un marco laboral adecuado.

Del mismo modo, cabe destacar que desde CEAV han subrayado que el 80 por ciento de las agencias de viajes han facturado de manera mayor o igual que el pasado 2024. De cara a las previsiones de 2026, se ha valorado con optimismo la situación en donde casi el 28 por ciento de las empresas del sector creen que volverán a aumentar la facturación.