Del “fin al negocio del alquiler” a “la careta del Gobierno de España”: dos puntos de vista de la Ley de la Vivienda en Salamanca

La vivienda ha sido por excelencia uno de los temas más delicados a tratar al ser de un bien de primera necesidad con infinidad de posturas al respecto. Por un lado, existen los fieles defensores del libre mercado de la misma, mientras que por otro lado están aquellos que defienden la regulación de los alquileres para evitar precios excesivos y que toda familia tenga acceso a los mismos.

Ante esto, el Gobierno de España ha intentado regular los mismos de diferentes maneras, la última con el Real Decreto-ley 8/2026 donde se establece una prórroga de manera extraordinaria por dos años para aquellas personas que utilicen su vivienda de manera habitual, aunque el contrato firmado venza.

Así pues, si un contrato termina entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027, se puede solicitar seguir viviendo en el mismo hogar durante dos años más, concediéndose, además, por periodos anuales estando el casero o casera obligado a aceptar esta medida.

SALAMANCA24HORAS ha querido conocer los dos puntos de vista afectados, tanto en los positivo como en lo negativo. De este modo, tanto la Asociación de Inmobiliarias de Salamanca como la Asamblea de Inquilinas de Salamanca han compartido qué aspectos pueden llegar a ser mejores o peores en cuanto a vivienda la capital del Tormes se refiere.

Asociación de Inmobiliarias de Salamanca: “Crea dudas e indefensión en los caseros”

Manuel Arias es el presidente de la Asociación de Inmobiliarias de Salamanca, donde a pesar de ver la positiva de esta medida, también ha explicado el por qué podría llegar a ser negativa con respecto a algunos puntos: “Más que estar de acuerdo o no, que puede ser algo que a determinadas familias les pueda aliviar estos dos años garantizados, creemos que se mete la carga en la parte arrendadora y se crea inestabilidad e indefensión, se crea desconfianza en la parte de las personas que alquilan las viviendas”.

Aún así, Arias ha defendido que a pesar de ser una medida positiva para las personas que finalicen contratos de arrendamiento, el problema es “el impacto en los mercados”, donde sería otro peso más para el propietario, según indican, con la posibilidad de crear una inestabilidad que haga que se retiren del alquiler algunas viviendas y se opte directamente por venderlas.

No se notará porque se aplique la prórroga forzosa, sino porque estas medidas, anuncios e historias hacen que el mercado vaya a desaparecer

Asimismo, también ha expuesto que el gran problema no viene dado únicamente por el cambio en las normativas, sino que “se va a romper el mercado de las viviendas de alquiler familiar, y estos se transformarán en contratos temporales para estudiantes. Además, en Salamanca se va a dar algo paradójico porque a pesar de que cada vez hay menos pisos para estudiantes, con esta medida aumentarán”.

Eso sí, también ha dejado claro que “el impacto real en Salamanca no se va a notar o se va a notar poquito, pero no se notará porque se aplique la prórroga forzosa, sino porque estas medidas, anuncios e historias hacen que el mercado vaya a desaparecer”.

El presidente de la asociación ha querida hacer énfasis en otro punto importante, en que “la demanda ha aumentado un 800 por ciento desde la Ley de Vivienda del 2023 en Salamanca, sobre todo en la vivienda habitual, por lo que volvería a crecer con esta”.

Asimismo, ha indicado que se viene otra época importante, la de los MIR, lo que hace que algunos caseros “solamente se lo alquilen a ellos” porque estarán unos años y se irán. Además, también ha añadido que “muchos de ellos dirán que no quiero que me estén regulando continuamente”, lo que hará que pongan en venta los pisos.

Asamblea de Inquilinas de Salamanca: “Se celebra, pero es insuficiente”

Al igual que hemos querido conocer el punto de vista de las inmobiliarias, saber de primera mano la opinión de los inquilinos se torna importante de cara al futuro. Aida Maside, miembro y portavoz de la Asamble de Inquilinas, ha compartido el punto de vista de las miles de personas a las que podría beneficiar esta medida.

Primeramente destaca que “creemos que es una medida que para todas las personas que están de alquiler se celebra, pero es insuficiente. La prórroga pone la salida de la vivienda o pospone que el inquilino tenga que negociar más adelante esto, pero es la situación de la vivienda”.

Por otro lado, no han dudado tampoco en indicar que podría “esto es un parche del Gobierno” ya que “en vez atacar de una vez el problema de la vivienda en este país, que es un bien con el que especular y hacer negocio, hace que siga sin ser un bien de primera necesidad al que podría acceder todo el mundo. Es un lavado de cara”.

El Gobierno se pone la careta porque ellos lo proponen pero el resto tumba la medida

Con respecto a la posibilidad de que los alquileres sean ocupados por estudiantes en vez de familias, la Asamblea ha explicado que esto ya ocurría en Salamanca, con contratos temporales que “rozan el fraude de ley”. Para poner más ejemplos al respecto y entender este punto: “Vemos contratos que hacen de once meses para que no se considere arrendamiento habitual y que el inquilino quede desprotegido. Esto va a acelerar esta dinámica, pero no es una novedad. Es un problema para los estudiantes como las personas que vivimos en Salamanca y que no somos estudiantes”.

Maside también ha hecho hincapié en que “se prorroga la especulación de la vivienda”, poniéndose “el Gobierno la careta porque ellos lo proponen pero el resto tumba la medida”. Cabe destacar que aún se tiene que aprobar en el Congreso de los Diputados.

Por último, la portavoz de la organización ha finalizado la intervención poniendo el foco en las inmobiliarias: “Ellas defienden los contratos temporales para cobrar los servicios de buscar un piso, que hace un tiempo que está prohibido y que las inmobiliarias de Salamanca lo siguen haciendo”.

Además, han finalizado con un punto destacado, y es que “podrán estar tranquilos porque no creo que el Congreso, ni Gobierno, ni ninguna institución vayan a terminar con su negocio. Lo que debería tenerles nerviosos es la movilización sostenida del mercado, no solo en Salamanca, porque es una situación insostenible”.