La niebla, un fuerte obstáculo en las carreteras salmantinas durante este domingo

Durante este domingo, los conductores salmantinos deben extremar la precaución por el fuerte episodio de niebla, según informan fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Así quienes circulen por la A-62, en el tramo que conecta Salamanca con Valladolid, Palencia y Burgos, deberán extremar la precaución y manterner de formar rigurosa la distancia de seguridad, como consecuencia de la escasa visibilidad.

No es el único tramo afectado en las carreteras de Castilla y León, por lo que conviene la precaución en cualquier vía.

También, se recuerda a los conductores la importancia de utilizar el alumbrado antiniebla correspondiente y adaptar la velocidad a las condiciones meteorológicas para evitar incidentes.