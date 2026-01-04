La nieve se hace notar en Salamanca

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) llevaba días avisando de que la nieve haría acto de presencia en la provincia de Salamanca. Y así ha sido en las últimas horas de este domingo 4 de enero.

Sobre las 22:00 horas, ha empezado a nevar sobre la capital charra, en la que los coches han sido los primeros sobre los que se ha hecho notar, pues su carrocería no ha tardado en teñirse de blanco.

Coches con nieve en Salamanca | S24H

Cabe recordar que la AEMET mantiene activa un aviso especial por nevadas en cotas bajas.