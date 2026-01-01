Dos niñas abren y cierran el registro de nacimientos en Salamanca entre 2025 y 2026

La salida y entrada a un nuevo año suele dejar estampas para el recuerdo pero, sin duda, ha sido un momento especialmente dulce para los protagonistas de esta noticia: los bebés que han llegado a Salamanca en las últimas horas de 2025 y las primeras de 2026. El último bebé del año que cierra y el primer bebé del año que comienza.

El último bebé de 2025 ha nacido a las 22.41 horas del 31 de diciembre. Se trata de una niña, que ha pesado 3 kilos y 535 gramos, y sus padres, Andrea y Marius, han decidido que su nombre sea Leyre.

Por otra parte, el primer bebé de 2026 tampoco se ha hecho esperar. También se trata de una niña y su nacimiento ha culminado a las 1:74 horas del 1 de enero. En su caso, sus padres no han autorizado la difusión de más datos.

Desde SALAMANCA24HORAS, queremos felicitar a sus familias y trasladarles nuestros mejores deseos.