'El niño del espacio' aterriza en Salamanca: Pablo López dará un concierto el 30 de enero en el Palacio de Congresos

Pablo López ha elegido Salamanca como una de las primeras paradas de su gira 'El niño del espacio'. El concierto será el sábado 30 de enero en el Palacio de Congresos y promete ser una experiencia única, donde la música y el silencio convivirán en equilibrio y donde el artista se entregará por completo a sus seguidores.

El repertorio incluirá canciones imprescindibles de la trayectoria del malagueño, como 'Tu enemigo' y 'El patio', y nuevas composiciones que adelantan su próximo trabajo discográfico. Todas ellas serán interpretadas a piano para crear un clima de intimidad y momentos únicos que solo se pueden vivir en directo.

La gira comenzará el 23 de enero en Valencia, la nueva fecha confirmada por el entorno del artista tras agotarse todas las entradas para la cita del día 24 en la capital valenciana. Otras ciudades en las que se ha colgado el cartel de 'sold out' son Guadalajara, Roquetas de Mar y Málaga.

Para el espectáculo de Salamanca, las pocas entradas que aún están disponibles se pueden adquirir desde la página web del propio artista. El precio oscila entre los 50 y los 85 euros.