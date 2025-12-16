Niños y adolescentes influyen en la transformación de plazas y parques de Salamanca

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Salamanca ha acogido en la tarde de este lunes una nueva sesión del Consejo de Participación de la Infancia y la Adolescencia.

Este espacio permite a los menores ejercer su derecho a opinar, debatir y proponer iniciativas sobre los asuntos que les afectan directamente, contribuyendo así a la mejora de Salamanca desde una perspectiva ciudadana.

Durante la sesión, la concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez, realizó un balance de las propuestas planteadas en el último encuentro celebrado en mayo, destacando que el 84% de ellas ya se han ejecutado o se encuentran en fase de ejecución.

Entre las actuaciones más relevantes, Rodríguez subrayó la renovación de parques y plazas para convertirlos en espacios de ocio y encuentro familiar. En la plaza de Carmelitas, y atendiendo a una de las demandas del Consejo, se construirán tras las fiestas navideñas dos campos de minifútbol junto a la iglesia, además de un nuevo combi con capacidad para 28 niños y dos camas elásticas. Por su parte, en el parque de los Jesuitas se está instalando otro combi con toboganes, una pirámide de cuerdas y nuevos elementos de juego, mientras que en el barrio de Vistahermosa se construye una nueva plaza de 7.500 metros cuadrados junto a la pista polideportiva.

El Ayuntamiento continúa además avanzando en su compromiso con la inclusión y la accesibilidad. En la actualidad, más de medio centenar de zonas infantiles de la ciudad cuentan con juegos adaptados y accesibles, lo que supone un incremento del 50% respecto a hace cinco años, con cerca de un centenar de elementos destinados tanto a la discapacidad física como sensorial.

En cuanto al mantenimiento, el servicio municipal de parques y jardines ha intensificado las labores de revisión, especialmente en elementos como tirolinas y vallas de seguridad. Asimismo, se están instalando nuevas fuentes a distintas alturas, renovando juegos para menores con movilidad reducida y aumentando la plantación de árboles para generar zonas de sombra durante el verano.

Por último, el Consejo abordó otras cuestiones relacionadas con el reciclaje, la mejora de la accesibilidad, el alumbrado público, la seguridad vial y la promoción de hábitos de vida saludables.