Los niños de Castilla y León quieren ser como Lamine Yamal y las niñas como Sara García

Los niños y niñas de Castilla y León tienen claro qué quieren ser de mayores, y sus preferencias reflejan tanto aspiraciones clásicas como influencias de la era digital. Según la XIX Encuesta “¿Qué quieres ser de mayor?” realizada en la comunidad, las chicas sueñan principalmente con ser astronautas (21,7%), futbolistas, peluqueras, profesoras, cantantes, estilistas, médicas o youtubers. Por su parte, los chicos se inclinan mayoritariamente por ser futbolistas (27,6%), seguidos de youtubers, cocineros, fisioterapeutas o arquitectos.

En cuanto a los líderes con los que les gustaría trabajar, las niñas eligen como jefa ideal a la astronauta leonesa Sara García, mientras que los niños se decantan por el futbolista Lamine Yamal. Otros referentes citados incluyen a figuras como Carlos Alcaraz, Aitana, Ibai Llanos o Lola Índigo.

El apagón generalizado vivido en España hace unos meses ha sido la noticia más importante del año para los menores castellanoleoneses, por delante de la DANA en Valencia y Albacete, la guerra en Gaza o la victoria de Carlos Alcaraz en Roland Garros.

Sobre el futuro laboral, más del 60% de los niños y más de la mitad de las niñas se ven emprendiendo, especialmente en sectores como la moda, la tecnología, el deporte o la sanidad. Casi 6 de cada 10 ya han probado herramientas de inteligencia artificial generativa como ChatGPT.

En cuanto a prioridades, ellas valoran disponer de más tiempo libre (58,7%), mientras que ellos se inclinan por obtener un salario más alto (78%). Para su jubilación, la mayoría imagina viajar, disfrutar de la vida, pasar tiempo con la familia y ayudar a otras personas.

Este estudio ha sido elaborado por la consultora de recursos humanos Adecco, que lleva más de cuatro décadas analizando las aspiraciones profesionales de los más jóvenes.