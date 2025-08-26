Los niños no pueden jugar: el parque de la Concordia, lleno de basura

En la mañana de este martes, el parque infantil de la Plaza de la Concordia ha amanecido lleno de basura y suciedad en todos sus elementos. Padres y madres denuncian el estado de abandono del recinto.

Los columpios, el suelo de caucho y especialmente el tobogán se encuentran en condiciones lamentables, lo que impide que los niños puedan jugar. La acumulación de restos de comida, botellas y otros desperdicios hace inviable su uso.

Los vecinos y familias exigen una limpieza urgente y mayor vigilancia para evitar que esta situación se repita.

