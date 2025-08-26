Los niños no pueden jugar: el parque de la Concordia, lleno de basura
Restos de comida, botellas y otros desperdicios se acumulan en una zona pensada para el juego infantil
En la mañana de este martes, el parque infantil de la Plaza de la Concordia ha amanecido lleno de basura y suciedad en todos sus elementos. Padres y madres denuncian el estado de abandono del recinto.
Los columpios, el suelo de caucho y especialmente el tobogán se encuentran en condiciones lamentables, lo que impide que los niños puedan jugar. La acumulación de restos de comida, botellas y otros desperdicios hace inviable su uso.
Los vecinos y familias exigen una limpieza urgente y mayor vigilancia para evitar que esta situación se repita.
