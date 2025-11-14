No se podrá circular por la calle Rosario desde el lunes por obras de renovación

La calle Rosario de la ciudad permanecerá cerrada al tráfico rodado a partir del próximo lunes 17 de noviembre debido al inicio de los trabajos de renovación del firme de la calzada.

Según fuentes municipales, la vía quedará cortada al tráfico durante el tiempo que duren las obras, para las que se estima una duración aproximada de diez días. Se recomienda a los conductores utilizar vías alternativas.

Para facilitar la circulación en la zona mientras duren las labores de asfaltado, se ha establecido un cambio provisional en el tráfico adyacente: