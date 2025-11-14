No se podrá circular por la calle Rosario desde el lunes por obras de renovación
De forma provisional y durante diez días se podrá circular por la calle Marquesa de Almarza y la calle Cáliz
La calle Rosario de la ciudad permanecerá cerrada al tráfico rodado a partir del próximo lunes 17 de noviembre debido al inicio de los trabajos de renovación del firme de la calzada.
Según fuentes municipales, la vía quedará cortada al tráfico durante el tiempo que duren las obras, para las que se estima una duración aproximada de diez días. Se recomienda a los conductores utilizar vías alternativas.
Para facilitar la circulación en la zona mientras duren las labores de asfaltado, se ha establecido un cambio provisional en el tráfico adyacente:
- La calle Marquesa de Almarza invertirá temporalmente su sentido de circulación.
- Este cambio permitirá a los vehículos realizar un giro a la izquierda hacia la calle Cáliz para poder acceder al Paseo de Canalejas.
También te puede interesar
Lo último