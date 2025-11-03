‘Lo sabe, no lo sabe’ vuelve a Salamanca

El conocido programa de televisión “Lo sabe, no lo sabe” ha regresado hoy a Salamanca para grabar varios episodios de su quinta temporada. Las cámaras de Cuatro recorrerán durante tres días las calles del centro histórico, que volverán a convertirse en el escenario del concurso presentado por Xuso Jones. Cualquier persona que se cruce con el carismático presentador podrá convertirse en concursante y participar en esta divertida prueba de cultura general.

El formato, que se emite de lunes a viernes a las 18:30 horas, combina ingenio, rapidez mental y grandes dosis de humor. Su característica principal es que los participantes deben responder a preguntas con la ayuda —o el error— de transeúntes elegidos al azar, lo que garantiza momentos tan imprevisibles como entretenidos.

Tras un año en emisión, “Lo sabe, no lo sabe” se consolida como uno de los espacios más seguidos de la tarde televisiva, con una audiencia media del 5% y un crecimiento del 15% desde su estreno. Además, supera el millón de espectadores únicos diarios y alcanza un 5,5% en el target comercial.

El regreso del programa a Salamanca confirma el atractivo de la ciudad como plató al aire libre y su buena acogida entre el público local, que una vez más podrá disfrutar de la emoción y el humor de este formato televisivo en plena calle.