Novedades para acceder a la Policía Local en Castilla y León: sistema de oposición en el turno libre y elección de destino tras la finalización de las pruebas

La Junta de Castilla y León ha celebrado este miércoles el Consejo de Cooperación Local donde ha dado a conocer la Orden que regulará la realización de los procesos selectivos unificados de agentes de Policía Local en Castilla y León, cuya gestión será asumida por la Junta de acuerdo con el convenio suscrito con la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP).

A través de esta medida, la Junta de Castilla y León asumirá la gestión directa de las oposiciones, convocatoria y gestión de los procesos selectivos, con la intención de "ahorrar papeleo" a los ayuntamientos.

Entre las novedades para que los aspirantes acceden al cuerpo, se contempla la posibilidad de optar por el sistema de oposición en el turno libre, prescindiendo del concurso de méritos, y la elección de destino en acto público tras la finalización de las pruebas, algo que apuntan desde la Junta "agilizará el proceso y aportará mayor transparencia a la adjudicación de plazas".

La Junta debe asumir la gestión de este proceso unificado en 2026, con el inicio del proceso selectivo previsto para el mes de mayo, lo que hace necesario trasladar esta Orden al Consejo de Cooperación Local lo antes posible para su posterior aprobación, publicación y aplicación.