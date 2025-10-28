Noviembre lleno de actividades para jóvenes con el programa Dinamiza Joven

El programa municipal Dinamiza Joven continúa este noviembre con una completa agenda de actividades dirigidas a jóvenes de 14 a 30 años. La propuesta incluye talleres de cocina y manualidades, excursiones, salidas al cine y experiencias culturales como la subida a Scala Coeli o la visita a Hervás durante el ‘Día del Ambroz’.

La programación se organiza en tres bloques: ‘Sesiones Dinamiza’, con talleres creativos y actividades deportivas; ‘Lingua Vibe’, que permite acercarse a los idiomas inglés, japonés y francés; y los torneos en la sala de juegos, equipada con ping-pong, dardos, videojuegos y juegos de mesa. Las Sesiones Dinamiza incluyen actividades como talleres de manualidades los días 4 y 6, maquillaje el 13, zumba el 14, excursiones el 15 y 18, pirograbado el 20 y 21, cine el 24, arreglos florales el 25 y un taller de cocina el 27. Los talleres Lingua Vibe se celebran los miércoles 5, 12, 19 y 26, mientras que la sala de juegos permanece abierta todos los miércoles de 17:00 a 20:00 horas.

Las actividades son gratuitas y requieren inscripción previa a través de la web Dinamiza Joven. Para más información, se puede contactar por teléfono o WhatsApp al 613 011 056 o por correo electrónico a info@dinamizajoven.com.