Así es la nueva app de movilidad urbana que integrará un plano con las paradas de los autobuses o las incidencias del tráfico en Salamanca

El Ayuntamiento de Salamanca notifica la existencia de una nueva app de movilidad urbana, que todavía se encuentra en periodo de pruebas y que proporcionará información exacta y al momento sobre la ubicación de las paradas de los autobuses urbanos, el recorrido de las líneas, los tiempos de llegada, así como el estado de las vías debido a incidencias.

Se trata de una actuación que forma parte del programa de ayudas a municipios para la transformación digital y sostenible del transporte urbano y de la movilidad, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, financiado por la Unión Europea a través de fondos NextGenerationEU con la que se pretende facilitar el acceso a la información y a servicios a los usuarios.

Esta aplicación también permite enviar alertas e incidencias, además de programar alarmas de las llegadas, así como otros sistemas de información, proporcionando, además, información sobre los carriles bici, la ubicación de las bases de bicicletas y un sistema de navegación para estos vehículos (en lo referido a SALenBici, se podrá conocer el plano de cada estación o cuántas hay en cada una de ellas, entre otras).

A mayores, facilitará la ubicación de los parkings (tanto de pago como gratuitos), así como el número de plazas libres en cada uno de ellos. En lo relativo al estado del tráfico, se podrá conocer la ubicación de las cámaras de control, las incidencias en la calzada, se proporcionarán imágenes de las cámaras fijas, recomendaciones de tráfico o rutas, alertas…

En cuanto a la zona O.R.A. habrá un plano de las zonas azul y verde y se podrá ver el porcentaje de ocupación en tiempo real, la posibilidad de iniciar y finalizar aparcamiento o las tarifas y el horario. También se facilitará la ubicación de las zonas de carga y descarga y las islas, sus horarios, y las normas y uso. Se podrá conocer también la ubicación de las paradas de taxi o realizar solicitudes.