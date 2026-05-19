Nueva ayuda de 44 millones para desempleados en Castilla y León

La Consejería de Industria, Comercio y Empleo, a través del Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECyL), ha convocado subvenciones por valor de 44 millones de euros para financiar formación dirigida a personas desempleadas durante 2026 y 2027, según recoge Ical.

Las ayudas están destinadas a acciones formativas vinculadas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, con el objetivo de mejorar la empleabilidad e inserción laboral.

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) establece un plazo de diez días hábiles para presentar solicitudes desde el día siguiente a su publicación. Podrán optar a estas subvenciones entidades de formación públicas y privadas.

Además, la convocatoria prevé una ampliación de hasta 15,97 millones de euros adicionales, en función de la disponibilidad presupuestaria.