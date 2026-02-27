Nueva ayuda a las familias con hijos: 200 euros al mes por cada uno

El pasado martes el Gobierno de España aprobaba una prestación por familia que incluía hasta 200 euros al mes por hijo, una medida destinada a cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible de cara a 2030 y donde se quieren cumplir un total de 100 metas entre las que se encuentra una prestación de 200 euros al mes por hijo.

La iniciativa parte con el objetivo de que se llegue a todas las familias con menores de hasta 18 años, aunque la implantación, según han indicado fuentes ministeriales a Europa Press, se hará de forma gradual.

De este modo, se quiere reforzar el Estado de Bienestar incluyendo por primera vez este tipo de ayuda con el fin de “acabar con la pobreza y la desigualdad, e incrementar la renta de los hogares”.

El informe del Gobierno de España ha indicado que “con un mínimo de 100 euros al mes ya se podría sacar para 270.000 niños, niñas y adolescentes”. Asimismo, Rego también explicó que “la pobreza infantil tiene un coste de casi 65.000 millones de euros y erradicarla supondría 11.000 y 15.000 millones de euros”.