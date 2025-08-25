Nueva campaña de concienciación de seguridad vial en Salamanca: cada mes una temática, prever atropellos y fluidez en el tráfico

El Ayuntamiento de Salamanca ha puesto en marcha una campaña de concienciación con respecto a la seguridad vial que servirá como aspecto fundamental para poder garantizar el bienestar de los peatones y conductores de la capital del Tormes. De este modo, Ángel Molina, concejal de Tráfico, ha explicado que “cada semana modificaremos los distintos mensajes de los paneles informativos tanto en los espacios, como en las pantallas de las calles y en los autobuses”.

De este modo, se invita a reflexionar mes a mes a los usuarios que transitan por Salamanca, así como que respeten las diferentes normas urbanísticas de la localidad charra para evitar resultados fatales como accidentes o atropellos. Durante el mes de agosto y septiembre, la temática serán los peatones, pero los siguientes tendrán como tema principal la circulación de las bicicletas, el consumo de alcohol y drogas, el uso de los cinturones o para los vehículos de movilidad reducida.

El propio concejal de Tráfico ha destacado el buen hacer de los salmantinos, indicando que “la mayoría de los ciudadanos cumplen”, así como explicar que la sociedad se ha ido adaptando en función de los nuevos vehículos a la par que las nuevas tecnologías. Molina ha explicado que “estás campañas van destinadas a evitar esos comportamientos o la falta de atención”.

Por otro lado, también se ha destinado tiempo a hablar sobre el asfaltado de Salamanca y de las nuevas calles donde va a ‘entorpecer’ el tráfico normal de vehículos, ante esto, el concejal ha explicado que “campaña de asfaltado siempre se ha hecho para generar las menores molestias a los vecinos. Como en otras ocasiones se ha planteado con ese objetivo. Siempre que hay obras, hay molestias pero intentamos coordinarnos con todos los niveles de la ciudad para que el impacto sea el menor posible”.

Del mismo modo, las Zonas de Bajas Emisiones han sido otro de los temas polémicos de la ciudad, donde ha aclarado que ya han llegado las cartas a los destinatarios como aviso, y que solo se han multado a aquellos que han reincidido en la entrada de los turismos: “Hasta el 1 de octubre, no se comenzará a multar salvo reincidencia”.

Por último, han destacado que de cara a la vuelta al cole, se mantendrán los diez o quince minutos de cortesía para aparcar en segunda fila, siempre y cuando se respeten las normas de tráfico y se esté en todo momento en el interior del vehículo. Molina ha expuesto que “se trabaja con las direcciones de los centros afectados y que lugares se puede dejar el vehículo en segunda fila”.