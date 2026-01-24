Nueva campaña de donación de sangre con el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León, la Hermandad de Donantes de sangre y el IES Venancio Blanco

Campaña de donación de sangre en el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León, la Hermandad de Donantes de sangre de Salamanca y el IES Venancio Blanco

Una nueva campaña de donación de sangre dirigida al público joven e impulsada por el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León, la Hermandad de Donantes de Sangre de Salamanca y el IES Venancio Blanco tendrá lugar el próximo lunes 26 de enero.

El objetivo de esta campaña es "facilitar la donación de sangre" y "reflexionar sobre el uso de la viralidad y la necesidad de dar visibilidad causas que realmente importan". Para ello, los alumnos de Marketing y Publicidad han diseñado unos mensajes creativos a través de las redes sociales como memes, stories, reels y referentes digitales. Con ello pretenden que se viralice a través de las redes sociales para "ayudar a salvar vidas".

Esta se trata de una iniciativa que, dicen, coincide con el reciente trágico accidente ferroviario de Adamuz que "ha vuelto a poner de manifiesto que la sangre es un recurso insustituible y que las reservas deben mantenerse de forma constante para poder salvar vidas".

El IES Venancio Blanco mantendrá abierto para realizar la donación de 09:00 a 14:00 horas el día 26 para alumnos mayores de edad, familias y vecinos del barrio, aunque se puede donar sangre cualquier otro día consultando los puntos fijos y móviles de donación en la provincia de Salamanca en la web del Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León.