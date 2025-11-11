Nueva campaña para fomentar el comercio de proximidad en Salamanca
Con el lema "Da vida a nuestras calles", CEOE CEPYME y el Ayuntamiento presentan la iniciativa que repartirá bolsas reutilizables hasta el 16 de noviembre
La Asociación de Empresarios de Comercio de Salamanca (ASECOV), integrada en CEOE CEPYME Salamanca, ha presentado la campaña “Comercio de Salamanca. Da vida a nuestras calles”, una iniciativa destinada a sensibilizar a los ciudadanos sobre la importancia del comercio local y su papel en la economía, el empleo y la vida urbana. Impulsada en colaboración con el Ayuntamiento de Salamanca, a través de su Concejalía de Comercio, la acción busca recordar que el comercio de proximidad no solo genera actividad económica, sino que también contribuye a mantener la identidad y la vitalidad de los barrios. Los establecimientos locales son, además, espacios de encuentro y confianza que dan carácter a la ciudad y dinamizan su día a día.
Como parte visible de esta iniciativa, ASECOV distribuirá bolsas reutilizables con el lema de la campaña en los comercios asociados, invitando a los ciudadanos a incorporarlas a su día a día como un símbolo de compromiso con el comercio local y el consumo responsable. Esta acción se desarrollará entre el 11 y el 16 de noviembre, coincidiendo con el inicio de la campaña de otoño y la pre-temporada navideña, con el propósito de extender el mensaje de sostenibilidad y cercanía que inspira toda la campaña.
La campaña se completará con una acción activa en redes sociales para amplificar su mensaje y fomentar la participación ciudadana. A través de los perfiles oficiales de ASECOV en redes sociales (@asecovsalamanca) se difundirán publicaciones con el lema “Comercio de Salamanca. Da vida a nuestras calles”, junto a imágenes y contenidos que ponen en valor el papel del comercio local. Los ciudadanos y comercios participantes podrán compartir sus fotos con la bolsa de la campaña, mencionando a la asociación; las mejores serán destacadas en redes como muestra de agradecimiento y apoyo al comercio de proximidad. Toda la información está disponible en la web de ASECOV.
La propuesta incluye una imagen fresca y visual con el lema “Comercio de Salamanca. Da vida a nuestras calles”, diseñada para poner en valor la cercanía y el trato humano que caracterizan al comercio salmantino. La campaña recorrerá distintos puntos de la ciudad a lo largo de las próximas semanas, con el objetivo de reforzar la visibilidad del sector y transmitir una idea clara: detrás de cada escaparate hay historias, empleo y esfuerzo.
Con mensajes directos y cercanos, la campaña apela al compromiso de los salmantinos para elegir el comercio de barrio para sus compras, reivindicando la importancia de mantener vivas las calles a través de gestos cotidianos. “Cada compra en un establecimiento local es una inversión en Salamanca: en sus personas, en su economía y en su futuro”, destaca Soledad Gómez, presidenta de ASECOV, quien subraya que la iniciativa “refuerza la unión del sector y la conexión entre comerciantes y clientes”.
ASECOV propone así una iniciativa centrada en fortalecer la unión del sector, avanzar en digitalización y reforzar la voz del comercio local dentro del tejido económico de Salamanca. La asociación continúa trabajando para mejorar la competitividad de las pymes y comercios de la provincia, acompañando a los empresarios en su adaptación a los nuevos hábitos de consumo, las herramientas digitales y las tendencias sostenibles.
“Queremos que el comercio de Salamanca siga siendo un referente de calidad, atención y confianza. Esta campaña es una llamada a la acción para todos: comerciantes, instituciones y ciudadanos. Solo si caminamos juntos podremos mantener vivas nuestras calles”, concluía Gómez.
Con esta campaña, ASECOV y el Ayuntamiento de Salamanca reafirman su compromiso con un modelo de ciudad viva, dinámica y sostenible, en el que el comercio local siga siendo motor de empleo, identidad y cohesión social.
También te puede interesar
Lo último