Nueva convocatoria de empleo público: Adif oferta 267 plazas de personal operativo

Adif ha publicado tres convocatorias de empleo público durante la mañana de este miércoles para incorportar 267 trabajadores a su plantilla.

Doscientas de las plazas corresponden a las categorías profesionales de factor de entrada y controlador, a las que podrán optar militares profesionales de tropa y marinería que sean reservistas de especial disponibilidad o que se encuentren en los últimos días años de su contrato de larga duración.

Las otras dos convocatorias buscan cubrir 67 vacantes de ayudante ferroviario, especialmente en la Comunidad Autónoma de Cataluña. Por ello, 30 plazas están reservadas para dicha autonomía, según informa Adif.

Tras la publicación en el BOE, los interesados podrán consultar las bases de la oferta en la página web de Adif. El plazo para presentar solicitudes comienza este jueves y se extenderá hasta el 20 de enero.