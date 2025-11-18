Nueva convocatoria para impulsar startups de animación y videojuegos en Salamanca con hasta 7.000 euros
El Hub Internacional de Videojuegos y Animación lanza su segunda convocatoria gratuita de aceleración, ofreciendo servicios valorados en 7.000 euros a proyectos con menos de cinco años de recorrido
El impulso al talento digital en Castilla y León vuelve a tomar fuerza. El Hub Internacional de Videojuegos y Animación “El Jap!” ha lanzado oficialmente su II Convocatoria Startups, una iniciativa destinada a apoyar a emprendedores y empresas emergentes del sector que busquen consolidar sus proyectos en la región. El programa, abierto para solicitar participación hasta el 8 de diciembre de 2025, se presenta como una oportunidad estratégica para quienes trabajan en animación o desarrollo de videojuegos.
La convocatoria funciona como una aceleradora integrada en Wolaria, el programa de emprendimiento innovador de la Junta de Castilla y León, y destaca por ser completamente gratuita para los beneficiarios. Cada startup seleccionada recibirá servicios valorados en hasta 7.000 euros, que incluyen capacitación técnica y tecnológica, apoyo especializado, acceso a servicios tecnológicos y el uso de espacios de coworking, entre otros recursos orientados a acelerar el crecimiento y mejorar la competitividad en el mercado.
Para participar, los candidatos deben pertenecer al sector de la animación o los videojuegos, estar establecidos —o tener intención de establecerse— en Castilla y León, y contar con una antigüedad inferior a cinco años. También podrán participar empresas que hayan pasado por algún programa de aceleración de proyectos innovadores.
La selección correrá a cargo de un comité compuesto por representantes de ICECYL y AIR Institute, que evaluará a los aspirantes según los criterios fijados en la convocatoria. Los interesados pueden acceder al formulario y a toda la información detallada a través del enlace facilitado por la organización.
