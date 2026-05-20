Nueva edición de los Campamentos Salamanca Tech: más de mil plazas para este verano

El Ayuntamiento de Salamanca convoca una nueva edición de los Campamentos Salamanca Tech, con más de mil plazas ofertadas para este verano.

Concretamente, estos campamentos se llevarán a cabo durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre.

El principal fin del desarrollo de esta actividad es acercar a los escolares al mundo digital y fomentar con ello su inquietud por la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas para los alumnos de Educación Primaria.

El concejal de Promoción Económica, Pedro Martínez ha destacado que “con estos campamentos apostamos por el talento del futuro, facilitamos la conciliación de las familias durante las vacaciones escolares y reforzamos el posicionamiento de Salamanca como una ciudad innovadora y comprometida con el desarrollo en competencias digitales desde edades tempranas”.

Los niños participantes realizarán actividades prácticas y dinámicas y explorarán conceptos innovadores como robótica, programación o impresión 3D, además de realizar actividades tecnológicas o reto reales donde poder trabajar en equipo.

Al igual que en ediciones anteriores, la actividad se desarrollará en el Centro de Emprendimiento y Formación TORMES+ ubicado en la avenida de Lasalle, en horario de 07:45 a 15:15 horas.

El número de participantes ascenderá hasta los 1.080 y para participar los menores deberán tener entre 6 y 12 años; al menos uno de los tutores debe de estar empadronado en Salamanca capital.

Los interesados pueden realizar ya su inscripción hasta el próximo día 24, a las 23:59 horas, a través de la siguiente página web.