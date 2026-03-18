Nueva estafa por email: suplantan a 'Mi Carpeta Ciudadana' con la promesa de un ingreso de 552 euros

INCIBE ha detectado una campaña de phishing que utiliza la identidad de 'Mi Carpeta Ciudadana' con el fin de engañar a los contribuyentes. El fraude se propaga a través de correos electrónicos que imitan con exactitud las notificaciones oficiales del Gobierno de España. En estos mensajes, se informa falsamente al usuario de que tiene pendiente un ingreso a su favor por un importe exacto de 552,97€, instándole a pulsar en un enlace para gestionar el supuesto cobro.

El objetivo real de los ciberdelincuentes no es realizar un ingreso, indican las autoridades, sino capturar la información personal y las credenciales bancarias de las víctimas.

Al pinchar en el enlace, el usuario es redirigido a una web fraudulenta que imita la estética de la administración pública. Es fundamental recordar que los servicios oficiales de la Administración General del Estado siempre requieren identificación mediante DNI electrónico, certificado digital o el sistema Cl@ve. Si una página solicita datos bancarios directos sin pasar por estos filtros de seguridad, se trata con total seguridad de un sitio fraudulento.

Para aquellos que reciban este correo pero no hayan interactuado con él, la recomendación es bloquear al remitente y eliminar el mensaje de inmediato. Además, se agradece la colaboración ciudadana reportando el correo al buzón de incidentes de seguridad para ayudar a frenar la campaña. En caso de duda, los ciudadanos tienen a su disposición el número gratuito 017, el servicio de Ayuda en Ciberseguridad que ofrece soporte directo ante este tipo de amenazas.

Si, por el contrario, ya se han facilitado datos personales o bancarios, es crucial actuar con rapidez. El primer paso es contactar con la entidad bancaria para bloquear cuentas o tarjetas. Posteriormente, se deben recopilar todas las evidencias posibles y presentar una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpo de Seguridad del Estado.