La nueva estafa que utiliza el “compartir pantalla” para robar datos personales

La Policía Nacional ha lanzado una advertencia a la ciudadanía a través de sus redes sociales ante la detección de una nueva modalidad de estafa digital que se está extendiendo a través de aplicaciones de mensajería instantánea. El fraude consiste en solicitar a la víctima que comparta la pantalla de su teléfono móvil, una acción que puede dar acceso directo a información sensible y cuentas bancarias.

Según ha explicado el cuerpo policial, los estafadores contactan con las víctimas haciéndose pasar por trabajadores de bancos, servicios técnicos o plataformas de confianza. Una vez establecida la comunicación, alegan supuestos problemas de seguridad, cargos sospechosos o incidencias urgentes para generar alarma y forzar una reacción rápida.

El engaño se completa cuando los delincuentes piden a la víctima que active la opción de compartir pantalla, lo que les permite ver en tiempo real contraseñas, códigos de verificación y datos personales mientras el usuario opera con su móvil. Con esta información, pueden acceder a cuentas privadas y realizar movimientos fraudulentos sin levantar sospechas inmediatas.

La Policía Nacional recuerda que ninguna entidad oficial solicita compartir la pantalla del dispositivo ni acceder de forma remota a teléfonos móviles para resolver incidencias. Por ello, recomiendan desconfiar de cualquier llamada o mensaje que incluya este tipo de peticiones y cortar la comunicación de inmediato.

Entre las recomendaciones para evitar caer en este tipo de fraudes, la Policía aconseja no compartir la pantalla del teléfono móvil con personas desconocidas o con contactos que se presenten de forma inesperada, interrumpir de inmediato la llamada o la conversación si se insiste en obtener acceso remoto al dispositivo y comprobar siempre la autenticidad del mensaje o la llamada contactando directamente con la entidad supuestamente implicada a través de sus canales oficiales, además de no facilitar datos personales ni seguir instrucciones de desconocidos.