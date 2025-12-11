Una nueva huelga indefinida durante todos los martes de 2026 amenaza la Sanidad salmantina

Nuevas huelgas a la vista y en esta ocasión de manera indefinida. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios ha llamado a la concentración al personal sanitario para exigir un Estatuto Marco “digno”. Una reivindicación que ha hecho que miles de trabajadores de la Sanidad de Salamanca estén en pie de guerra contra el ministerio que dirige Mónica García.

Además de CSIF, también han convocado esta movilización SATSE, FSES, CCOO, UGT y CIG-Saúde, siendo los sindicatos del Ámbito de Negociación, y que lo realizarán todos los martes hasta lograr las exigencias que han llevado a tensar la cuerda con el Ministerio de Sanidad.

De este modo, se busca que “se beneficie al conjunto del personal sanitario estatutario sin excepciones y sin discriminaciones entre los diferentes colectivos y categorías profesionales. Solo así se podrá avanzar en la mejora real de las condiciones laborales y profesionales de los trabajadores de la sanidad pública, y reforzar la atención a los ciudadanos”, como han destacado representantes de CSIF en un congreso celebrado en Ponferrada.

Además, entre los objetivos que se persiguen se encuentran modernizar ese Estatuto Marco para que se adecue a la actualidad, así como reforzar la calidad de los ciudadanos.

Por último, desde el sindicato también han destacado que se debe garantizar una jornada digna para todo el personal para así lograr conciliar la vida familiar y laboral en todos los escalones de sanidad pública.

De este modo, seguirían las movilizacion tras la de los facultativos, técnicos superiores sanitarios o la de las TCAES.