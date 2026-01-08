La nueva imagen del parque de Würzburg: una rana gigante como zona de juegos, un estanque con cascada y la plantación de más de 40 árboles

El parque de Würzburg se enfrentará en los próximos meses a una remodelación en la que se apuesta por mayores espacios verdes, así como de ocio y una gran zona infantil. Entre las novedades más representativas figuran una rana gigante de 7 metros que hace las veces de tobogán y parque de juegos, un estanque con cascada y la plantación de más de 40 nuevos árboles y 3.100 plantas arbustivas para contribuir al reverdecimiento del parque.

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo junto con la concejala de Medio Ambiente, María José Coca han presentado esta nueva propuesta. Un proyecto que se tratará en la próxima Comisión de Medio Ambiente, que consta de un presupuesto de licitación cercano al millón de euros (986.819,78 euros), y que está incluida en la estrategia de desarrollo urbano 'CoNEcta Salamanca' que está cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo junto con la concejala de Medio Ambiente, María José Coca presentando la renaturalización del parque Würzburg | Salamanca24horas

La intención por parte del Consistorio es hacer realidad este proyecto cuento antes, aunque antes hay que cumplir con unos plazos estipulados como el plazo de licitación que será de cuatro meses y al que hay que sumarle otros cuatro, aproximadamente, de ejecución, por lo que esta reforma podría ser una realidad a finales de verano.

El parque de Würzburg se construyó en los años 80 como símbolo de hermanamiento de esta ciudad alemana con Salamanca y fue remoderado en el 2009, contando con 4 hectáreas de superficie, aunque a día de hoy siguen observándose mejoras que son las que van a intentar suplirse con esta remoderación.

Entre los principales aspectos dentro de este proyecto destaca el reverdecimiento de todo el parque con 40 nuevos árboles y 3.100 plantas arbustivas, que se colocarán en parterres desde el exterior hasta el centro del parque para el reverdecimiento de la gran zona pavimentada que ahora tiene exceso de hormigón y escasez de sombras y que pretenden ser mejoradas. Para ello también va a construirse un estanque de 150 metros cuadrados con una cascada similar a la ya existente en el Parque Botánico de Huerta Otea.

Plano del proyecto de remodelación del parque de Würzburg | Ayuntamiento de Salamanca

Además, una de las señas de identidad de esta mejora será la zona de juegos infantiles con la creación de una rana gigante, como epicentro, de unos 7 metros de altura y de 170 metros cuadrados de planta, con una capacidad de acoger a unos 200 niños. El principal motivo de que sea una rana es el símbolo que representa este anfibio en la capital del Tormes, con una gran representación por su presencia en la fachada de la Universidad. Igualmente, con su figura se busca fomentar la concienciación de los menores con la naturaleza y el cuidado de los seres vivos, según ha explicado Carbayo.

La lengua de la rana será un tobogán tubular cerrado con otros dos más que estarán abiertos en los laterales y que incluirán en la parte trasera cuerdas verticales e inclinadas bajo el abdomen fijadas al suelo, incorporando esferas y discos insertados a diferentes alturas. En el interior de la rana habrá tres plataformas con varios trepas inclinados como elementos de conexión y presas de escalada en toda la superficie. También se combinará accesibilidad, estimulación sensorial y juego activo para que puedan acceder niños con discapacidad.

En las inmediaciones se habilitará una fuente de suelo con 24 chorros con juegos de agua y luz, así como 8 nuevas pérgolas verdes que cubrirá la zona de los bancos. A mayores se instalarán 18 nuevos bancos, 18 nuevas papeleras y 18 nuevas farolas con tecnologías eficiente para contribuir al ahorro.

Plano del proyecto de remodelación del parque de Würzburg | Ayuntamiento de Salamanca

Carbayo también ha destacado la modernización acometida en otros puntos de la ciudad donde ya se ha apostado por la renaturalización y modernización de los parques y plazas como en las de San Cristóbal, Bretón, San Román y Las Claras, las plazas interiores del barrio San Bernardo y de los juegos infantiles del parque de los Jesuitas y de la calle Doctor Navarro en Vidal, la calle Gütenberg del barrio del Oeste y la construcción de una nueva plaza de Vistahermosa.

En breve también se pondrán en marcha otras mejoras en la plaza de Carmelitas, la plaza de Santa Cecilia en el barrio San José, el parque de El Baldío y las nuevas zonas de juegos infantiles que se construirán este año en el paseo de los Olivos en la Chinchibarra.