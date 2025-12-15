Nueva oferta de empleo público en Castilla y León: casi 3.000 plazas en educación, sanidad o prevención de incendios
Ha sido aprobada este lunes por la Junta a través de la Consejería de Presidencia
Casi 3.000 plazas de empleo público son las que ha aprobado este lunes la Junta de Castilla y León a través de la Consejería de Presidencia. La oferta incluye 700 vacantes de cuerpos y escalas de funcionarios no docentes; 1.138 de funcionario docente no universitario; 444 de personal laboral de la Administración General de la Comunidad y organismos autónomos y 630 de personal estatutario de instituciones sanitarias, 200 de las cuales corresponden a la especialidad de Enfermería.
Esta oferta de empleo público busca cubrir las necesidades de personal en sectores prioritarios como la educación, la sanidad y la prevención de incendios. En ellos, la tasa de reposición es del 120 por ciento. Se reduce al 110 para el resto de áreas y se reserva un 30 por ciento de las plazas de acceso libre para la promoción interna y un 10 por ciento para personas con discapacidad, según recoge el Bocyl.
Las bases comunes que regirán los procesos selectivos se aprobarán en un máximo de seis meses y se podrán consultar, junto a la demás información relativa a la convocatoria, en la web https:// www.empleopublico.jcyl.es/ o a través del Servicio telefónico de Información y Atención al Ciudadano 012 o 983 327 850.
También te puede interesar