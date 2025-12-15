Nueva oferta de empleo público en Castilla y León: casi 3.000 plazas en educación, sanidad o prevención de incendios

El Servicio Territorial de Sanidad está ubicado en el edificio de usos múltiples de la Delegación de la Junta

Casi 3.000 plazas de empleo público son las que ha aprobado este lunes la Junta de Castilla y León a través de la Consejería de Presidencia. La oferta incluye 700 vacantes de cuerpos y escalas de funcionarios no docentes; 1.138 de funcionario docente no universitario; 444 de personal laboral de la Administración General de la Comunidad y organismos autónomos y 630 de personal estatutario de instituciones sanitarias, 200 de las cuales corresponden a la especialidad de Enfermería.

Esta oferta de empleo público busca cubrir las necesidades de personal en sectores prioritarios como la educación, la sanidad y la prevención de incendios. En ellos, la tasa de reposición es del 120 por ciento. Se reduce al 110 para el resto de áreas y se reserva un 30 por ciento de las plazas de acceso libre para la promoción interna y un 10 por ciento para personas con discapacidad, según recoge el Bocyl.

Las bases comunes que regirán los procesos selectivos se aprobarán en un máximo de seis meses y se podrán consultar, junto a la demás información relativa a la convocatoria, en la web https:// www.empleopublico.jcyl.es/ o a través del Servicio telefónico de Información y Atención al Ciudadano 012 o 983 327 850.