Nueva ORA en Salamanca: más barrios, parquímetros digitales y pago móvil

La Comisión de Bienes y Contratación del Ayuntamiento de Salamanca ha propuesto la adjudicación del nuevo contrato del servicio de estacionamiento regulado (zona ORA), que tendrá una duración de ocho años, ampliables a dos más. El acuerdo mantiene las tarifas actuales, garantiza el empleo, incorpora importantes mejoras tecnológicas y amplía las zonas reguladas hasta alcanzar un total de 3.220 plazas en la ciudad.

El Ayuntamiento percibirá un canon anual de 1.907.000 euros por el servicio de estacionamiento regulado, mientras que el coste del servicio de retirada, inmovilización y depósito de vehículos será de 1.555.271,20 euros anuales.

El nuevo contrato permitirá una mayor flexibilidad en las tarifas, incluyendo modalidades de menor duración, como las diarias para residentes. Asimismo, asegura el mantenimiento y refuerzo del personal de control, junto con la modernización de los medios técnicos y la renovación completa de la flota de grúas.

Entre las principales mejoras tecnológicas destaca la sustitución de los antiguos parquímetros por nuevos dispositivos de última generación, con pantalla táctil, pago en efectivo y tarjeta bancaria contactless, comunicaciones 4G y pago por matrícula. El servicio contará también con una aplicación móvil gratuita para el pago del estacionamiento.

La gestión del servicio se apoyará en una nueva plataforma informática integrada en los sistemas municipales, que permitirá conocer la ocupación en tiempo real, la tramitación digital de denuncias y la gestión de sanciones, vehículos y zonas de carga y descarga. Además, se abrirán nuevas oficinas físicas para mejorar la atención al usuario.

El contrato contempla la ampliación de las zonas reguladas a áreas del casco histórico y a los barrios de Fontana, Santo Tomás y Alamedilla, con el objetivo de mejorar la movilidad y proteger a los residentes en las zonas más saturadas. Como resultado, Salamanca contará con 3.220 plazas reguladas, manteniendo una de las ratios por habitante más bajas de Castilla y León.