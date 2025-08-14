Nuevas ayudas de hasta 10.400 euros para fomentar el emprendimiento

La Junta de Castilla y León ha lanzado una nueva convocatoria de ayudas para el fomento del autoempleo, con un notable aumento en las cuantías y un enfoque especial en colectivos vulnerables y el desarrollo rural. Las subvenciones, que pueden llegar hasta los 10.400 euros, buscan incentivar a los desempleados a iniciar su propia actividad económica.

La convocatoria está dirigida a personas que se hayan dado de alta como autónomos (RETA) o en la Mutualidad de su Colegio Profesional entre el 3 de agosto de 2024 y el 1 de septiembre de 2025. Los beneficiarios deberán comprometerse a mantener su actividad durante al menos dos años.

La subvención base se ha incrementado en un 20 % respecto a años anteriores, pasando de 5.000 a 6.000 euros para todos los solicitantes.

Sin embargo, las ayudas se potencian de manera significativa para ciertos colectivos:

Mujeres emprendedoras: La cuantía base sube a 8.000 euros, 3.000 euros más que la ayuda general.

Colectivos vulnerables: Se pueden sumar 1.500 euros adicionales si la persona pertenece a grupos con mayores dificultades de acceso al mercado laboral, como parados de larga duración, jóvenes menores de 30 años, personas con discapacidad o inmigrantes. Con este plus, las mujeres emprendedoras podrían alcanzar los 9.500 euros y el resto de beneficiarios, hasta los 7.500 euros.

Además, se ofrecen incentivos extra de 1.000 euros por apoyo a la conciliación familiar o si el negocio se ubica en un municipio de Castilla y León con menos de 5.000 habitantes. Esto significa que las mujeres emprendedoras en el ámbito rural podrían alcanzar un máximo de 10.400 euros.

Como novedad, esta convocatoria también permite subvencionar gastos relacionados con la modernización de los negocios. Entre los conceptos financiables se incluyen: desarrollo de software, creación de páginas web y aplicaciones móviles, gastos de protección de la propiedad industrial (patentes y marcas), servicios externos para mejorar la actividad, cursos de formación en gestión empresarial y nuevas tecnologías.

El plazo para la presentación de solicitudes finalizará el 15 de septiembre de 2025. Las solicitudes, acompañadas de las facturas pagadas que justifiquen los gastos, se pueden presentar tanto de forma electrónica como presencial.