Nuevas ayudas de hasta 112.500 euros para impulsar y crear empresas

La Consejería de Economía y Hacienda, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León, ICECYL, ha aprobado una nueva convocatoria de subvenciones que irán destinadas a crear empresas en Castilla y León con un presupuesto de 6.600.000 de euros, que podrían verse ampliados en 4.400.000 euros más, para así fomentar la contratación y la creación de nuevas empresas.

Esta línea de ayudas está dirigida a personas autónomas y pymes, cuya finalidad es facilitar la financiación inicial de nuevos proyectos empresariales para poner en marcha la actividad económica en las mismas.

La Junta de Castilla y León también ha indicado que se podrán subvencionar “tanto la adquisición de activos materiales e inmateriales como aquellos gastos necesarios para la creación y el inicio de la actividad, contribuyendo así a reducir las barreras de acceso al emprendimiento".

Entre los sectores que se encuentran dentro de esta subvención están industrias extractivas y manufactureras, construcción especializada, comercio, hostelería, servicios informáticos y actividades profesionales, entre otros, siempre que cumplan con los requisitos de la normativa vigente”.

Los proyectos deberán presentar una inversión subvencionable de entre 10.000 y 150.000 euros, estableciendo un porcentaje fijo del 35 por ciento sobre el coste subvencionable. A mayores, se podrán bonificar de manera adicional entre un 5 y un 10 por ciento más para proyectos que generen empleos en colectivos vulnerables, zonas rurales o donde se incluyan medidas de protección medioambiental.

De cara a aquellas empresas localizadas en zonas afectadas por incendios forestales, podrán recibir el 75 por ciento de la cantidad subvencionable, mientras que todos los beneficiarios podrán tener un anticipo del 50 por ciento para iniciar las diferentes operaciones. El plazo para la presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 31 de diciembre de 2026.