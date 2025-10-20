Nuevas ayudas al alquiler: hasta 2.500 euros por persona y contratos de hasta 550 euros

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León ha anunciado la convocatoria de las ayudas al alquiler de viviendas y habitaciones para el año 2025, que se publicará mañana en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl). La previsión es alcanzar a 23.500 personas, con un presupuesto inicial de 27,5 millones de euros, aunque las bases recogen la posibilidad de ampliarlo hasta los 55 millones.

La cuantía media de la ayuda aumentará hasta los 2.500 euros por beneficiario, tras la eliminación de las ayudas para viviendas en el denominado “tercer ámbito”. Así, se subvencionarán los alquileres de hasta 550 euros mensuales en capitales y poblaciones relevantes, y hasta 500 euros en los municipios del segundo ámbito. El plazo para solicitar estas ayudas será del 1 de diciembre de 2025 al 30 de enero de 2026.

Solicitud simplificada y criterios de acceso

El consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, explicó que el proceso de solicitud será sencillo: bastará con rellenar la solicitud y aportar copia del contrato de alquiler y el justificante bancario del pago. Reiteró además el compromiso del Ejecutivo autonómico de conceder la ayuda a todos los solicitantes que cumplan los requisitos, destacando que Castilla y León es la única comunidad no foral que concede este tipo de ayuda de forma universal.

Desde 2015 hasta 2024, la Junta ha otorgado más de 237 millones de euros en ayudas al alquiler a 131.096 personas, según datos del propio consejero. Para esta convocatoria, se esperan unas 35.000 solicitudes, de las cuales se estima que 23.500 cumplirán los requisitos, superando así las 21.000 ayudas concedidas el año pasado.

Uno de los requisitos es tener unos ingresos anuales de entre 4.200 y 25.200 euros, ampliables en casos de familias numerosas, personas con discapacidad o víctimas de terrorismo. También se exige que la vivienda esté situada en Castilla y León y que el pago del alquiler se realice por vía bancaria.

Porcentajes de ayuda y compatibilidades

La subvención cubrirá hasta el 50 % del precio del alquiler, con porcentajes más altos para colectivos concretos:

60 % para jóvenes menores de 36 años.

75 % si residen en el medio rural o si se encuentran en situación de vulnerabilidad sobrevenida, independientemente de dónde vivan.

Para el alquiler de habitaciones, se establecen máximos de entre 175 y 200 euros, dependiendo del perfil del solicitante y la localidad.

Estas ayudas son compatibles con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y la renta garantizada de ciudadanía, aunque no se pueden combinar con otras ayudas al alquiler, salvo el bono joven del Gobierno de España.

El límite de 550 euros por alquiler se mantiene, aunque se elimina el anterior tope inferior de 450 euros, lo que supone una subida indirecta. El jefe de servicio responsable aclaró que si en el contrato figuran de forma desglosada conceptos como garaje o trastero, el solicitante podrá recibir la ayuda hasta los 550 euros correspondientes al precio de la vivienda, aunque el total pagado sea superior.

Ayudas especiales a personas vulnerables

Además, la Junta convocará próximamente una línea de ayudas específica para personas en situación de especial vulnerabilidad, como víctimas de violencia de género, trata, violencia sexual, personas sin hogar o desahuciadas. Esta línea, gestionada a través de entidades del Tercer Sector (Cruz Roja, Cáritas, y fundaciones como Intras o Juntos por una Sonrisa), contará con dos millones de euros adicionales, fuera del presupuesto ordinario. Desde su inicio, ha beneficiado a 1.273 personas con un gasto total de 4,8 millones de euros.

Ayudas a la accesibilidad en viviendas

Junto a las ayudas al alquiler, el Bocyl publicará también mañana la convocatoria para mejoras de accesibilidad en comunidades de vecinos y viviendas unifamiliares correspondiente a 2025. Dotada con dos millones de euros, esta línea permitirá financiar el 50 % de las obras, con un máximo de 6.000 euros por vivienda unifamiliar y 3.000 euros por vivienda en comunidades. El 25 % del presupuesto se reserva para el medio rural.

Estas ayudas permitirán la instalación de ascensores, rampas, salvaescaleras y adaptaciones interiores para personas con movilidad reducida. En las tres últimas convocatorias (2022–2024), 968 viviendas se beneficiaron de este programa, con una inversión conjunta de 14 millones de euros, de los que la Junta aportó 4,9 millones.