Nuevas ayudas para castellanos y leoneses residentes en el exterior

La Consejería de la Presidencia ha abierto el plazo de solicitud de las ayudas individuales para castellanos y leoneses residentes en el exterior en situación de especial necesidad para 2026.

Con un presupuesto inicial de 150.000 euros y fecha límite hasta el 20 de abril estas ayudas forman parte del Plan Estratégico de Subvenciones 2023-2026 cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos castellanos y leoneses en el extranjero.

Las ayudas las podrán solicitar las personas mayores de 18 años con nacionalidad española que residan en alguno de los países incluidos en el anexo de la convocatoria, además, las que estén inscritas en el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE) en un municipio de Castilla y León y acrediten falta de recursos suficientes para cubrir sus necesidades básicas.