Nuevas ayudas para la innovación tecnológica en la enseñanza del español para extranjeros

La Junta convoca subvenciones para financiar la creación de empresas

Estudiantes extranjeros
Estudiantes extranjeros

El Boletín Oficial de Castilla y León publica este miércoles el extracto de la convocatoria de subvenciones destinadas a financiar la creación de empresas y la innovación tecnológica en el sector de la enseñanza del español para extranjeros.

Según informa la Junta de Castilla y León, estas subvenciones tienen como finalidad "la creación de un tejido empresarial suficiente e innovador que garantice la competitividad y excelencia en la enseñanza del español para extranjeros. Tiene como objetivo transmitir a los estudiantes extranjeros una imagen de calidad que identifique la enseñanza del español que se imparte en Castilla y León".

Podrán solicitar estas subvenciones los emprendedores y empresas, ya sean personas físicas o jurídicas privadas, con implantación en Castilla y León. Los proyectos para los que puede solicitarse la subvención contemplan dos modalidades, los proyectos de creación de empresas dedicadas a la enseñanza del español para extranjeros en la Comunidad y los proyectos relacionados con la innovación tecnológica de servicios o productos, así como con la creación o desarrollo de entornos digitales y nuevos formatos, en las empresas del sector de la enseñanza del español para extranjeros en Castilla y León.

El plazo para la presentación de las solicitudes será de quince días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación del extracto de esta convocatoria en el Bocyl, esto es, del 7 al 27 de mayo de 2026, ambos inclusive.

El presupuesto destinado a esta convocatoria asciende a 200.000 euros. En cuanto a la cuantía individual, ninguna de las subvenciones que se conceda podrá ser superior del 60 % del total del proyecto de inversión, con un límite de 50.000 euros por beneficiario.

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