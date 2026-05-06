Nuevas ayudas para la innovación tecnológica en la enseñanza del español para extranjeros

El Boletín Oficial de Castilla y León publica este miércoles el extracto de la convocatoria de subvenciones destinadas a financiar la creación de empresas y la innovación tecnológica en el sector de la enseñanza del español para extranjeros.

Según informa la Junta de Castilla y León, estas subvenciones tienen como finalidad "la creación de un tejido empresarial suficiente e innovador que garantice la competitividad y excelencia en la enseñanza del español para extranjeros. Tiene como objetivo transmitir a los estudiantes extranjeros una imagen de calidad que identifique la enseñanza del español que se imparte en Castilla y León".

Podrán solicitar estas subvenciones los emprendedores y empresas, ya sean personas físicas o jurídicas privadas, con implantación en Castilla y León. Los proyectos para los que puede solicitarse la subvención contemplan dos modalidades, los proyectos de creación de empresas dedicadas a la enseñanza del español para extranjeros en la Comunidad y los proyectos relacionados con la innovación tecnológica de servicios o productos, así como con la creación o desarrollo de entornos digitales y nuevos formatos, en las empresas del sector de la enseñanza del español para extranjeros en Castilla y León.

El plazo para la presentación de las solicitudes será de quince días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación del extracto de esta convocatoria en el Bocyl, esto es, del 7 al 27 de mayo de 2026, ambos inclusive.

El presupuesto destinado a esta convocatoria asciende a 200.000 euros. En cuanto a la cuantía individual, ninguna de las subvenciones que se conceda podrá ser superior del 60 % del total del proyecto de inversión, con un límite de 50.000 euros por beneficiario.