Nuevas becas remuneradas para tres nuevos cursos de formación para desempleados en Salamanca

El Ayuntamiento de Salamanca, a través de su proyecto Laboris Helmántica, ha abierto la convocatoria para que personas desempleadas puedan participar en tres nuevas acciones formativas con becas remuneradas. El objetivo es seguir creando oportunidades de empleo para los salmantinos, especialmente para aquellos que enfrentan mayores dificultades para acceder al mercado laboral.

Estos tres nuevos cursos, anunciados este miércoles en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), son: 'Instalación de elementos de carpintería'; 'Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas'; y 'Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil'.

Cada uno de ellos incluye varios módulos, uno de ellos de prácticas profesionales, y ofrece formación complementaria y tutorías individualizadas.

El programa Laboris Helmántica es un proyecto ambicioso con un presupuesto total de 1.538.965,57 euros, financiado en un 60% por el Fondo Social Europeo Plus (923.379,34 euros) y el 40% restante por el Ayuntamiento de Salamanca (615.586,23 euros). Gracias a esta financiación, se prevé beneficiar a un total de 850 personas hasta diciembre de 2026.

Los participantes en los cursos recibirán hasta 15 becas por curso, con una ayuda económica de 13,45 euros por día de asistencia. Esta beca busca compensar los gastos de formación, transporte y conciliación, y se concederá a aquellos que cumplan los requisitos de ingresos (que no superen el 75% del IPREM vigente).

Para ser admitido en el programa, es necesario cumplir varios requisitos: ser nacional de España o de un estado miembro de la UE (o tener autorización de residencia y trabajo), estar empadronado en Salamanca capital y figurar como desempleado en las oficinas de empleo de la ciudad. Además, se dará prioridad a personas que formen parte de colectivos con dificultades de inserción, como desempleados de larga duración, mayores de 45 años, personas con discapacidad igual o superior al 33% o aquellos en situación de vulnerabilidad social.

Aunque la convocatoria está abierta a todos los barrios, se priorizará a los residentes de zonas como la Trastormesina (Buenos Aires, Tejares, etc.), la zona Noroeste (Pizarrales, El Carmen, etc.) y la zona Norte (Garrido Norte).

Las personas interesadas tienen un plazo de 20 días naturales para presentar su solicitud en el Registro General del Ayuntamiento de Salamanca.

Laboris Helmántica se suma a otras iniciativas del Ayuntamiento, como el plan formativo del Centro de Formación y Orientación Laboral (CEFOL). Con estos programas, el Consistorio prevé facilitar el acceso al mercado laboral a unas 2.000 personas en 2025, una cifra que casi cuadriplica los resultados de 2024.

Además de los cursos ya mencionados, el proyecto incluirá formaciones en áreas como atención sociosanitaria, mantenimiento de edificios, servicios administrativos, camarera de pisos y operaciones básicas de catering, entre otros, todos ellos diseñados para responder a la demanda de empleo de las empresas locales.

Cada participante en Laboris Helmántica contará con un tutor de empleabilidad que lo acompañará en su itinerario formativo, y estarán cubiertos por pólizas de accidentes y responsabilidad civil.