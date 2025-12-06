Las Nuevas Generaciones del PP de Salamanca celebra el Día de la Constitución en la plaza del Liceo

En la mañana de este sábado, 6 de diciembre, la plaza del Liceo ha acogido un acto convocado por las Nuevas Generaciones del PP de Salamanca. Su objetivo: conmemorar el Día de la Constitución Española.

Los 'populares' salmantinos han colocado una carpa corporativa en tal enclave, en la que han puesto a disposición de los transeúntes información sobre el partido y, en especial, cartelería especial en honor de la Carta Magna.

A la cita han acudido tanto el alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo, como el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

Este último ha defendido que "solo el Partido Popular defiende de manera firme y coherente los valores constitucionales” y ha querido reivindicar “el espíritu de entendimiento” de la Transición, tal y como recogen sus declaraciones desde la agencia Ical.