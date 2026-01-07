Las nuevas obras del Nemesio Martín y Ángel Pérez Huerta en 2026 cambiarán la imagen de los campos de futbol: plazos y qué actuaciones de realizarán

El Ayuntamiento de Salamanca acometerá dos de las obras más esperadas en campos de futbol de la capital del Tormes. Por un lado el Nemesio Martín y por otro lado el Ángel Pérez Huerta, ambos con una inversión total de 1'5 millones de euros.

De este modo, se presenta a comienzo de año como preliminar de lo que será este 2026, un año de muchos cambios en la ciudad salmantina, y que coge la estela de los anteriores donde ya se han invertido 25 millones de euros desde 2019 en cuanto a deporte se refiere.

Según ha destacado el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, son dos proyectos "fundamentales para el fútbol salmantino" que comenzarán a ejecutarse cuando finalice la temporada para así ser utilizados por 1.500 personas de manera anual.

Presentación de los proyectos de los campos de fútbol Nemesio y Ángel Pérez Huerta

En cuanto al Nemesio Martín, se ampliará el terreno gracias a una concensión de la Universidad de Salamanca, con un total que afectara 380 metros cuadrados de la residencia que se sitúa al lado, y de la que se beneficiarán los equipos regionales de Hergar. De este modo, y con un total de un millón de euros, también se realizará la obra para instalar un nuevo césped artificial con sistema de riego inteligente, además de nuevo vallado, nuevas mallas para balones y la ampliación de los vestuarios hasta situar los mismos en cuatro.

En lo que respecta al Ángel Pérez Huerta, las obras se realizarán en el campo uno, el situado a la izquierda al entrar al recinto. Con medio millón de euros, se sustituirá un nuevo césped artificial, nuevo vallado, mallas para balones, nuevos banquillos, aseos públicos, saneamiento de almacenes y arreglos en el acceso al campo de fútbol desde los vestuarios.

Principalmente estas últimas actuaciones serán utilizadas por los conjuntos del Helmántico, además del alevín de Unionistas y el femenino del Atlético de Salamanca.

Por último, el alcalde ha avanzado que este jueves se presentarán las obras del nuevo pabellón de Pizarrales, además de ya redactarse otros como el arreglo en la megafonía del Wulrzburg y la puesta a punto de cámaras de seguridad. Este año, en total, se destinarán 3'8 millones de euros en proyectos deportivos.