Nuevas plazas para las Fuerzas Armadas y para la escala de oficiales de la Guardia Civil

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la convocatoria de nuevas plazas para acceder a centros docentes militares de las Fuerzas Armadas, además de la escala de oficiales de la Guardia Civil.

De este modo, desde el Gobierno de España se quiere garantizar la operatividad de las Fuerzas Arandas, aprobando así una oferta de 2.863 puestos. De acceso directo se han ofertado 1.256, mientras que 822 son para la escala de oficiales, 336 para las de suboficiales y 98 para militar de complemento.

Por otro lado, también se han ofertado 1.607 plazas para que los militares puedan promocionar en su carrera profesional. de todas ellas, un total de 308 plazas para promoción de militares de carrera a la escala de oficiales; 38 plazas para acceso a las escalas técnicas y la escala de oficiales enfermeros; y 1.261 plazas para promoción de militares de tropa y marinería para acceder a militares de carrera, según ha destacado la agencia iCal.

También se han ofertado un total de 1.000 plazas para que los militares de tropa y marinería, además de los militares de complemento, puedan acceder a una relación de servicios de carácter permanente. Otras 500 plazas serán para acceder como reservista voluntario. Otras 81 plazas serán para ingreso directo en el centro docente militar de formación para el acceso a la escala de oficiales de la Guardia Civil.