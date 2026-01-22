Dos nuevas profesionales se suman a FEVESA para apoyar a personas en riesgo de exclusión en Salamanca

La Federación de Asociaciones de Vecinos, Consumidores y Usuarios de Salamanca y Provincia (FEVESA) ha incorporado a dos nuevas trabajadoras gracias a la subvención de la Junta de Castilla y León a través del programa PRORGAN. Las contrataciones se enmarcan en el proyecto “Construyendo Futuro Vecinal”, que se desarrollará en barrios y municipios de la provincia con el objetivo de reforzar la atención comunitaria y apoyar a personas en situación o riesgo de exclusión social.

Las profesionales realizarán labores de atención social y apoyo sociolaboral, ofreciendo orientación y acompañamiento personalizado a vecinos con dificultades para acceder a recursos públicos, así como apoyo para mejorar su empleabilidad e inserción laboral. El proyecto se llevará a cabo en coordinación con los Centros de Acción Social (CEAS), entidades del tercer sector y la red de asociaciones vecinales de FEVESA.

Desde la Federación se ha destacado la importancia de este respaldo institucional, que permite fortalecer el trabajo que se viene realizando en los barrios, fomentando la cohesión social, la participación ciudadana y la igualdad de oportunidades, así como el compromiso con la creación de empleo y una atención cercana a la ciudadanía.