Nuevas torres de flores buscan dar más colorido a la ciudad de Salamanca

Salamanca volverá a ganar colorido floral en primavera con la renovación de plantas de temporada de las jardineras ya instaladas por el Ayuntamiento, pero también contará con más infraestructuras para la colocación de nuevas plantas.

Tal y como ha informado el Consistorio en una nota de prensa, la plaza del Liceo cuenta desde este martes con tres torres florales con surfinias, mientras que en la plaza de los Bandos se instalarán este miércoles dos nuevas torres que contará con una importante variedad floral.

Cada una de estas últimas estará compuesta por 200 plantas que mezclarán formio, carex japonés, boniato ornamental, siempreviva y oreja de ratón plateada, todas ellas compartirán espacio con plantas de flor como surfinia, calibrachoa y salvia.

A estas infraestructuras se sumarán a mediados de junio el muro verde de la Rúa Mayor, una estructura floral con surfinias que ya han podido disfrutar como decoración en otros años los vecinos y los visitantes de la ciudad.

Además de la colocación de estas estructuras, el Consistorio procederá a renovar las plantas de 151 jardineras situadas en las farolas de 18 zonas de la ciudad.

Por último, también está en marcha la reposición de flores de temporada en parques, jardines y demás mobiliario urbano situado en lugares como rotondas o medianas y, a su vez, se incorporarán 33 nuevas especies como verbena, cosmos, rudbeckia, margarita, flor de mariposa, coleo, tagete y begonia, entre otras.