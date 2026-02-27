Nueve Castilla y León realiza la primera pegada de carteles electoral en su historia

Nueve Castilla y León vivió este jueves 26 de febrero una noche que desde le propio partido han calificado como "muy especial" al realizar la primera pegada de carteles electoral en su historia, con motivo de las elecciones autonómicas que vivirá Castilla y León el 15 de marzo.

La pegada del carteles, liderada por Chabela de la Torre, tuvo lugar en el barrio del Zurguén, y simbolizó "la ilusión y la esperanza de los salmantinos que llevamos ya demasiado tiempo escuchando promesas incumplidas". Como complemento presentaron una canción que pretende llegar al corazón y a la razón de los salmantinos, tal y como apuntaron.

Chabela de la Torre durante la primera pegada de carteles de Nueve Castilla y León en Salamanca | Nueve Castilla y León

Nueve Castilla y León asegura "aceptar" el reto de "dar voz propia a la región, de defender con sentido común y con valentía ante los partidos nacionales, que una y otra vez priman los intereses centralistas frente a nuestras necesidades". En la noche del 15 de marzo se presentarán, advierten, "para luchar por Salamanca y por todos los salmantinos, por los de la ciudad y por los del campo, por nuestros jóvenes que se marchan ante la falta de oportunidades, y por nuestros mayores, olvidados en demasiadas ocasiones, por los que emprenden y por los que se ven obligados a dejar el mundo rural".

Desde este partido piden "confianza" y se muestran convencidos de que "somos un regionalismo útil, para que nadie decida por los salmantinos y por los castellanos y leoneses desde un despacho de Madrid, sin conocer nuestra realidad".