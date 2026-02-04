Nueve Castilla y León registra la lista de Salamanca con Chabela de la Torre a la cabeza: “Un equipo solvente y con experiencia”

Chabela de la Torre lidera la lista que Nueve Castilla y León ha registrado este miércoles, 4 de febrero, de cara a las próximas elecciones autonómicas del 15 de marzo.

Se trata de una lista que el partido ha calificado como “solvente y con experiencia en la gestión pública” y que cuenta con conocidos rostros de la política provincial, bien por haber sido alcalde de municipios como Doñinos, como es el caso del es secretario provincial de Ciudadanos, Manuel Hernández, o haber desempeñado cargos como concejales en diferentes municipios cuando formaban parte del Partido Popular, Ciudadanos o Vox.

De La Torre, doctora en Ciencias Económicas y profesora titular de la Universidad de Salamanca, cuenta con amplia experiencia también en política con diferentes puestos, entre los que destaca su pasado como vicepresidenta de la Diputación Provincial de Salamanca, donde consiguió dejar a cero la deuda de la institución, valoran desde el nuevo partido político.

Precisamente el propio partido habla de los integrantes de la lista como “profesionales de dilatada trayectoria y reconocido prestigio en sus sectores, que conocen y representan a la perfección a los distintos ámbitos de la economía y la sociedad salmantina”

Son nombres como el del mencionado ex alcalde de Doñinos, Manuel Hernández, y otros como el actual concejal de Castellanos de Moriscos, Ildefonso Curto, que entró al puesto como concejal del PP -ahora no adscrito-, o Ana María Castelló Hernández, que también fue concejala por el PP en Miranda del Castañar.

Otros nombres de ex de Ciudadanos, como el de Jesús Luis de San Antonio Benito, concejal y portavoz de este partido en Carbajosa de la Sagrada, o el de la concejala de Aldeatejada, Esther Ortega, o el ex concejal de Vox de La Hoya, Eusebio Sánchez Hernández.

La lista completa de candidatos a continuación:

Lista de Candidatos

1. Chabela de la Torre

o Profesora Titular Univ. Salamanca (Doctora en CC Económicas y

Empresariales. Salamanca

2. Manuel Hernández Pérez

o Analista Químico. Responsable de Zona Multinacional. Doñinos

3. Ana María Vicente García

o Personal fijo en Gestión y Servicios del Sacyl. Grado Superior en

Administración y Finanzas (FP Superior). Salamanca

4. Ildefonso Curto Prieto

o Agricultor. Diplomado en CC Empresariales. Castellanos de Moriscos

5. Ana María Castelló Hernández

o Prejubilada (Autónoma). Miranda del Castañar

6. Jesús Luis de San Antonio Benito

o Director de RRHH y Executive Coach. Carbajosa de la Sagrada

7. Rosalynn Argelia Campos Ortuño

o Profesora e investigadora en la Universidad de Salamanca (Doctora en Educación y Magíster en Neurociencias por la Usal). Pelabravo

8. Eusebio Sánchez Hernández

o Empresario del sector turístico deportivo. Béjar

9. Esther Ortega Díez

o Maestra de Educación Primaria. Concejal en el Ayuntamiento de Aldeatejada

10. Gonzalo José Bautista Castro

o Personal laboral Ayuntamiento de Alba de Tormes

Suplentes:

 Dolores Alonso Mulas

o Funcionaria. Narros de Matalayegua

 Sergio Rodero Cilleros

o Profesor de la Univ. de Salamanca, especialista en Educación para la Ciudadanía. Doctor Internacional en Filosofía. Terradillos

 Manuela Hernández Calvo

o Podóloga. Delegada Provincial del Colegio Oficial de Podólogos de Castilla y León. Salamanca