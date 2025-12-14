‘Nueve días’ de huelga médica para demostrar la importancia de los facultativos, con balance “muy positivo” en una semana repleta de presión asistencial

La Sanidad salmantina y del conjunto de España está viviendo momentos muy complicados en cuanto a presión asistencial se refiere. Durante estos nueves días en lo que se han aunado huelga médica, un puente y otro fin de semana, hay que sumar el aumento de la incidencia de las infecciones respiratorias agudas.

Entre las medidas que se han llegado a tomar en Salamanca han sido la apertura del hospital de Los Montalvos, donde el número de camas dependerá del aumento de la gripe, el virus respiratorio sincicial y el covid, lo que hará que en caso de ser necesario el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca no ocupe todas las camas. Todo esto, como no, enmarcado en el plan de contingencia de las IRA.

Tras casi una decena de días, contando con este domingo, 14 de diciembre, y una huelga médica que no ha dejado a nadie indiferente con servicios mínimos trabajando al máximo a pesar de haber puesto los mayores posibles, los hospitales y los centros de salud se han tambaleado hasta decir basta, con cierto respiro de cara a la semana que viene, pero con reivindicaciones aún por hacer, como es el Estatuto Marco.

Toda una mezcla de posibilidades que, sumadas a todas las protestas en semanas anteriores, han dejado entrever que mucho personal sanitario no está de acuerdo con el borrador del texto, lo que hará que se tengan que buscar soluciones este lunes, tal y como ha avanzado la ministra de Sanidad, donde se reunirá con los sindicatos para ver su punto de vista.

Los médicos han ocupado portadas toda esta semana, y no es para menos cuando la huelga se ha ido secundando a medida que pasaban los días, con un viernes donde se ha alcanzado los 354 facultativos en huelga y más del 24 por ciento de participación, tanto algunos sumándose a la huelga y otros aprovechando el viernes, sábado y domingo.

Durante esta semana, y conversaciones con CESM, sindicato organizador de la huelga médica, también ha expuesto un motivo claro por el que se tiene que luchar en Salamanca, y es por tener más personal en una región en la que muchos facultativos deciden no venir a trabajar, a pesar “de que hay buenas condiciones y las instituciones públicas hacen por ello”.

Momentos críticos en Salamanca

La huelga médica ha causado muchos estragos esta semana, y es que las colas de espera en las Urgencias del hospital de Salamanca han sido motivo de protesta por parte de los pacientes, donde en algunos casos se llegaban a superar los 640 minutos, o lo que es lo mismo, casi once horas de reloj.

Una de las personas que asistía a urgencia tildaba de “vergüenza esta situación, hemos llegado a las 8:00 horas de la tarde y no hemos salido del hospital de Salamanca hasta las cinco de la madrugada”, el pesar de uno de muchos salmantinos y salmantinas que han tenido que acudir a Urgencias por motivos médicos .

La falta de facultativos en el propio centros hospitalario ha hecho que con el aumento de las infecciones respiratorias agudas no pudieran tratar adecuadamente a todo el mundo, lo que se ha traducido en “muchísima carga asistencial”, según ha indicado a SALAMANCA24HORAS Ángel Bajo, presidente de CESM en la provincia.

Por otro lado, y ya como llamado de emergencia, y nunca mejor dicho, el representante de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos en varias ocasiones ha expuesto la necesidad de acudir a los centros de salud en vez a Urgencias, indicando que “van a ser atendidos más rápido en el médico de cabecera que aquí, si tienen que venir que sea por una urgencia real, que no solo vengan por cualquier cosa”.

Esto podría llevar a hablar de la educación sanitaria necesaria y que mucho personal de los diferentes centros dedicados a la salud siempre ha expuesto, saber por qué acudir al hospital de Salamanca, en caso de urgencia y valorando nuestros propios síntomas, o si marchar directamente al médico de familia para ser atendidos.

Ante esta situación, Bajo ha explicado que “el personal de Urgencias está agotado física como anímicamente y esperemos que todo vuelva a la normalidad porque es el servicio más castigado por esta huelga”.

Del mismo modo, cabe destacar que ante esto el hospital de Salamanca, con la apertura de camas de Los Montalvos, en todo momento ha transmitido tranquilidad con un aumento de las hospitalizaciones indicando que es lo normal para la época del año en la que estamos.

Situación tras la huelga

Como es lógico, a la huelga de médicos también hay que sumarle las del resto del personal sanitario para entender el punto en el que estamos. Desde hace meses los técnicos superiores sanitarios también se han concentrado a las puertas del hospital de Salamanca, además de las TCAES hace tan solo unas semanas, siendo dos de los sectores sanitarios con más personal y que sirven para sostener los cimientos de la salud pública.

La propia ministra de Sanidad, Mónica García, ya ha indicado que este lunes, 15 de diciembre, se reunirá con los sindicatos en la mesa de negociación para trasladarles la postura de disconformidad de algunas comunidades autónomas con el Estatuto Marco, lo que hará que, seguramente, se tenga que negociar un nuevo texto o incluso quién sabe, el deseado Estatuto Médico y motivo junto a la creación de una nueva categoría A1+ e incluso las guardias bien cotizadas para la jubilación de la huelga de cuatro días, que bien podría ser de nueve tras el festivo del lunes, 8 de diciembre, y aunando dos fines de semana.

Ángel Bajo, ante esto, ha explicado que “las movilizaciones han conseguido que Monica y otros actores políticos negocien. Hemos llegado a un momento donde, con el éxito de la movilización. se tiene que pensar todo lo que está ocurriendo”.

Además, ante la ausencia de respuesta por parte del Ministerio de Sanidad, CESM lo tiene muy claro: “No descartamos nuevas movilizaciones porque tenemos que valorar el resultado y plantear que,si no se desbloquea la situación, estamos dispuestos a seguir. No podemos permitir que se publique un estatuto como el que está ahora mismo, con la respuesta de unos compañeros que ha sido masiva”.

De momento, parece que la situación se mantendrá como está sin respuestas hasta 2026, donde se conocerá como será el Estatuto Marco, que podría seguir como no, o con la realización de uno nuevo que contente a todo el personal sanitario. Como en todo, no siempre llueve a gusto de todos, y lo que ocurra, a bien o mal, repercutirá directamente en el paciente.