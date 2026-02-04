Nueve entidades se unen en COCEMFE Salamanca para avanzar en inclusión

El Ayuntamiento de Salamanca ha vuelto a poner de relieve su apuesta por la inclusión social y la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad durante la presentación oficial de COCEMFE Salamanca, la Federación Provincial de Personas con Discapacidad Física, Orgánica y otras discapacidades.

El acto, celebrado en el Centro Municipal Integrado Trujillo, contó con la presencia de la concejala de Salud Pública, Vega Villar; la presidenta de COCEMFE Castilla y León, Miriam Aguilar Aguado; y el coordinador provincial, Eugenio Sánchez. Durante su intervención, Villar subrayó la necesidad de seguir impulsando políticas y acciones inclusivas, así como de reforzar el trabajo del movimiento asociativo para consolidar a Salamanca como una ciudad accesible y comprometida con la plena participación social.

COCEMFE Salamanca agrupa a nueve entidades de la provincia vinculadas a la discapacidad, la salud y la ayuda mutua: Aviva, Alcer, Asalu, la Asociación Salmantina del Síndrome Tóxico, Parkinson Salamanca, Aerscyl, Ascol, Afibrosal y Asperger Salamanca. El Consistorio mantiene convenios de colaboración con ocho de ellas, a través de los cuales se apoyan principalmente campañas de sensibilización y concienciación social. Además, Afibrosal, Asalu y Asperger Salamanca cuentan con sede en la Casa de las Asociaciones de Ayuda Mutua.

La jornada concluyó con la inauguración de la exposición fotográfica ‘Emociones cercanas. Más allá de las apariencias’, del artista Ismael Suárez, organizada con motivo del 20º aniversario de COCEMFE Castilla y León. La muestra, que podrá visitarse en el CMI Trujillo hasta el próximo 13 de febrero, reúne 19 imágenes que reflejan la diversidad y la resiliencia de personas vinculadas a la entidad, quienes han decidido mostrar ante la cámara la parte de su cuerpo que más valoran, más allá de las dificultades que afrontan en su día a día.

COCEMFE Castilla y León integra a 93 entidades y atiende a cerca de 12.000 personas con discapacidad en la comunidad. Su labor se centra en la mejora de la calidad de vida a través de servicios como asistencia personal, terapia ocupacional, logopedia, rehabilitación, atención psicológica y trabajo social, además de formación, orientación laboral, asesoramiento jurídico y fomento del empleo inclusivo.