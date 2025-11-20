Nueve niños de Salamanca reciben sus diplomas como premio del concurso de dibujo escolar por el Día Internacional de la Infancia

Los niños del concurso de dibujo de reciben sus diplomas premiados de las manos del alcalde por el Día Internacional de los Derechos de la Infancia

El Ayuntamiento de Salamanca ha realizado el acto de entrega de los diferentes diplomas de nueve niños que han recibido sus respectivos diplomas tras presentarse en el concurso de dibujo más de 500 trabajos diferentes.

Asimismo, el alcalde, Carlos García Carbayo, ha explicado que “Salamanca es ejemplo de ciudad que vela por la protección infantil, pendiente de la protección de los niños y familias y siendo Ciudad de la Infancia desde 2016, renovándose periódicamente”.

Además, también ha destacado las diferentes actividades que se hacen desde el consistorio de la capital del Tormes, como los eventos que se han preparado en las ludotecas de la ciudad para fomentar el compañerismo y la solidaridad y donde se han aumentado las plazas en 3.200.

Por otro lado, destacan los diferentes programas a lo largo del año para educar en familia donde más de 500 ya han sido partícipes de las mismas, además de 4.500 escolares que han acudido a talleres de prevención y concienciación sobre el bullying y la violencia de género.

Por otro lado, ha adelantado que en el mes de diciembre se celebrará el consejo de la infancia, donde se han recibido todo tipo de propuestas destacando la renovación de calles y viales de la ciudad, así como “interés mayores acordes a su tamaño”.

Los colegios participantes han sido ASPACE, Reina Sofía, Francisco Vitoria, San Juan Bosco, Antonio Machado, Buenos Aires, La Milagrosa, Santa Catalina, Nuestra Señora de la Asunción, Campo Charro y El Camino. Para concluir, el alcalde ha expuesto que "Un placer estar con vosotras y vosotras y ver a tantos niños y entregar estos diplomas".