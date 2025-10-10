El nuevo bulo que circula por redes sociales y llega a modo de notificación por correo electrónico: una citación a un juicio urgente por un delito de "pedocriminalidad"

La Guardia Civil a través de su perfil oficial de ‘X’ informa de un nuevo bulo que se encuentra circulando por las redes sociales y llega a los usuarios vía correo electrónico. El mensaje se compone de un texto a modo de notificación, donde se acusa al destinatario de un “delito de pedocriminalidad”, citándolo an un juicio urgente.

Como se puede leer en el mensaje difundido por la propia Guardia Civil, los estafadores han usado un nombre al azar de un comisario general de la Policía Judicial y comandante de la Brigada de Protección de Menores, Raphael Pérez Pérez, quien se encarga de hacer saber que “su caso personal se ha convertido en la prioridad de una investigación criminal internacional iniciada en marzo de 2025”.

En el mismo mensaje también se desvelan otros datos, como por ejemplo que se trata de una operación que ha sido bautizada como “KIDFUX” e incluso llega a mencionarse un “análisis forense de Europol” donde supuestamente se establece la “implicación directa” del destinatario en una "red de pedocriminilidad". Igualmente se mencionan “pruebas digitales”, así como “detenciones, 11 registros, 6.000 dispositivos electrónicos y cerca de 534.000 archivos ilícitos”.

La Guardia Civil informa claramente que este mensaje se trata de un bulo, advirtiendo a la ciudadanía para no caer en la estafa y poner estos casos en conocimiento de las autoridades.