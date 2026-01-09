Nuevo ciclo 'Encuentros de innovación' con mesas redondas en Salamanca Tech

El Ayuntamiento de Salamanca junto con la Universidad de Salamanca ponen en marcha un nuevo ciclo de 'Encuentros de innovación' como parte de la tercera edición de Salamanca Tech Summit, que tendrán lugar del 15 al 17 de abril en el Palacio de Congresos.

El primero de los encuentros tendrá lugar el próximo 15 de enero en el Centro Internacional del Español, que dará comienzo a las 18:00 horas con inscripción que se puede realizar a través del siguiente enlace.

Se llevarán a cabo dos mesas redondas que contará con la participación de José Marcos Verdejo (CEO de Gastrointel), Juan Zamorro Tapia (directivo del Grupo Andrés) y Manuel Portillo (director corporativo de tecnología en el Grupo Global Exchange). En la segunda mesa redonda se citarán Raúl López (investigador en el Grupo BISITE USAL), Pedro Calero (director responsable del área de Sostenibilidad de la USAL) e Inés Llamas Ramos (investigadora en NEUROUSAL). Este segundo encuentro también contará con una ponencia a cargo del CEO de Stemia, Juan Manuel Barrionuevo.

Fuentes del Ayuntamiento de Salamanca indican que Salamanca Tech está apostando por un modelo basado en el conocimiento, la industria biosanitaria, la logística y la economía verde, que se nutre del talento que sale de sus universidades y centros de investigación. Para ello se ha construido una red de infraestructuras especializadas en la transferencia de I+D al sector productivo, con capacidad para impulsar el desarrollo de nuevas empresas y atraer inversión.